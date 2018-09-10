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Yılmaz vedalaştı

YOZGAT Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, son kararnamede Osmaniye Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından, veda ziyaretlerinde bulunurken, mesai arkadaşları tarafından da veda yemeği düzenlendi.

Yılmaz vedalaştı

YOZGAT Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, son kararnamede Osmaniye Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından, veda ziyaretlerinde bulunurken, mesai arkadaşları tarafından da veda yemeği düzenlendi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Yılmaz vedalaştı

Yozgat İl Özel İdaresi Misafirhanesinde düzenlenen yemekte konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, “Vali Yardımcımız Adem Yılmaz ile yaklaşık 15 ay Yozgat’ta görev yaptık. Kırmadan, kırılmadan birbirimize her zaman destek vererek uyum içerisinde çalıştık. Ben Vali Yardımcımız Adem Yılmaz’a yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Belki başka bir yerde tekrar çalışma imkanımız olur. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kendisine Yozgat’ta yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ise, “Burada gerçekten güzel dostluklar edindim. Gerek sayın valimiz ile gerek diğer vali yardımcısı arkadaşlarımızla, gerek kurum müdürleri ve gerekse personellerimizle güzel çalışmalar yaptık. Üzmedik, üzülmedik, kırmadık, kırılmadık. Yeni görev yerim olan Osmaniye’de bir dostunuz, bir ağabeyiniz olduğunu unutmayın. Kapımız dostlarımıza ve arkadaşlarımıza her zaman açık. Benim hakkım sizlere helal olsun, sizlerde bana hakkınızı helal edin” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’a bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çeşitli hediyeler verdi.
 

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