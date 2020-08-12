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Yılmaz görevine başladı

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Albay Ali Sefa Yılmaz, görevine başladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:47
Yılmaz görevine başladı

İl Jandarma Komutanı Bigihan Yeşilyurt’un Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmasının ardından Karabük İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Albay Ali Sefa Yılmaz’da Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevine atanmıştı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Albay Bilgihan Yeşilyurt’un Yozgat’tan ayrılmasının ardından İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz Yozgat’a gelerek görevine başladı. Albay Yılmaz, ayağının tozu ile dün Yozgat Valisi Ziya Polat tarafından yapılan farkındalık denetimine de katıldı. 

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Yılmaz Görevine Başladı
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