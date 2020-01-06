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Yılmaz, görevi teslim aldı

DÜNYA Yozgatlılar Federasyonu'nun Dönem Başkanlığı devir teslim töreni yapıldı.

Yılmaz, görevi teslim aldı

DÜNYA Yozgatlılar Federasyonu'nun Dönem Başkanlığı devir teslim töreni yapıldı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:22
Yılmaz, görevi teslim aldı

İlk dönem başkanlık görevini üstlenen Ahmet Koç, törenle görevi Ahmet Yılmaz’a devretti. Konfederasyon dönem Genel Başkanlığı görevini devralan Ahmet Yılmaz, yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını yaparak, yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu dönem başkanlığı devir teslim törenine MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Tarım, Orman ve Köyişleri, Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar da katıldı. Dünya Yozgatlılar Federasyonu’na üye derneklerin temsilcilerinin de katıldığı devir teslim töreninde, Yozgatlılar adeta gövde gösterisinde bulundu. 

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YılmazGörevi Teslim Aldı
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