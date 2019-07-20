Yılmaz, Genel Sekreter oldu

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Nazif Yılmaz, bir süredir vekaleten yürüttüğü makama asaleten atandı. Yozgat Valiliğinin teklifi ile İçişleri Bakanlığı tarafından asaleten ataması yapılan Nazif Yılmaz görevine başladı. 1966 Yılında Çekerek ilçesinde doğan Yılmaz, İlk, orta ve lise tahsilini Zile'de tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi Makina bölümünden mezun oldu, İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Kamu Finans Yönetimi Dalında Yüksek Lisans Yaptı. 1983 yılında Ankara Belediyesi Makine Şefliğinde atölyeler şefi olarak göreve başladı. 1987-89 yıllar arasında Turhal Belediyesinde, makine ikmal şefi olarak görev yaptı. 88-89 yılları arasında Tokat Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde makine ikmal ve satın alma şefliklerinde görev aldı. 1999 Mahalli İdareler seçiminde Yozgat Halıköy Belediye başkanlığına seçilip, 2 dönem belediye başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Yılı Temmuz ayında Turhal İlçesi Özel İdare Müdürlüğüne asaleten atandı. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı, daha sonra Genel Sekreter oldu.