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YILLARDIR BEKLiYOR

YOZGAT’ta ‘Yanan Hamam’ olarak bilenen tarihi yapının restorasyonu ile ilgili geçen onca yıla rağmen somut bir adım atılamadı.

YILLARDIR BEKLiYOR

YOZGAT’ta ‘Yanan Hamam’ olarak bilenen tarihi yapının restorasyonu ile ilgili geçen onca yıla rağmen somut bir adım atılamadı.

25 Ekim 2019 Cuma 00:00
YILLARDIR BEKLiYOR

Yozgat Belediyesi tarafından 2013 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri yapılan hamam adeta kaderine tek edildi. Aşağı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan, halk arasında ‘yanan hamam’ veya ‘Bacanlı Hamamı’ olarak bilinen hamam, eski belediye başkanı Yusuf Başer döneminde özel mülkten belediyeye geçirilmişti.  Yozgat Belediyesi de yine Yusuf Başer döneminde hamamın restore edilip, yeniden kullanılması amacıyla Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri yapılmıştı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne devri yapılan hamamda geçen onca süreye rağmen herhangi bir çalışma başlatılmadı. Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, hamamın restorasyon sonucunda tekrar hamam olarak kullanılma olasılığının çok düşük olduğunu söyledi. Karaca,  “Hamamın restorasyon projesinde fonksiyonunu belirlemek için Yozgat Belediyesi ile bir araya gelmemiz lazım. Binanın restorasyon sonucu durumu ne olacak, nasıl kullanılacak bunu belediye ile belirlemek şart. Çünkü restorasyon neticesinde hamam olarak kullanılma ihtimali çok zayıf görünmekte” dedi.
 

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