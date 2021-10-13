YILLAR SONRA YOZGAT’TA

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Yozgat’a 7 yıllık aradan sonra gelen İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri, eski Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde kendi adını taşıyan kütüphaneyi gezdi. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamlarında ziyaret eden İhsanoğlu, bağışladığı tarih, kültür, medeniyetimize dair önemli eserlerin yer aldığı kitaplarla kurulan ‘Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi' ve kütüphaneyi gezdi, bilgi aldı. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, baba ocağı Yozgat'a gelmekten ve Yozgat Bozok Üniversitesi'ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Uzun zamandır Yozgat Bozok Üniversitesi'ni ziyaret etmediğini belirten Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, ‘’Bu süre zarfında Yozgat Bozok Üniversitesi'nde önemli gelişmelerin kaydedildiğine müşahede ettim. Özellikle Yozgat Bozok Üniversitesi'nin endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşması ve bu alanda yapılan çalışmalardan gurur duydum. Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezine binlerce eser bağışladım. Bu eserler çok güzel bir şekilde muhafaza ediliyor. Burada ne tür çalışmalar yapılabilir, başka ne tür katkılarımız olur? Bu konularda Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve üniversite yönetimine çalışmalarında başarılar diliyorum.18 Ekim’de açılacak yeni akademik yılın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum’’ dedi. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür eden Rektör Karadağ ise, üniversitelerin pek çok alanda olduğu gibi farklı alanlara dönük olarak kurulmuş olan araştırma merkezleri ile de ön plana çıktığını söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesindeki araştırma merkezlerinden bir tanesinin de Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi olduğunu belirtti. Karadağ, ‘’Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezimizin amaç ve hedeflerine yönelik çok önemli çalışmalar yapmaya başladık. Amacımız mimarisi ile kültüre dair binlerce eseri ile ön plana çıkan bu merkezimizin ruhunu ve tarihi mirasını geleceğe aktarmak. Bununla ilgili bugün burada Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu hocamla neler yapabiliriz, nasıl bir faaliyet alanı oluşturabiliriz konularında bir fikir alışverişimiz oldu. Araştırma merkezimizi amacına matuf olarak önemli amaçlar için kullanacağız. Öğrencilerimiz başta olmak üzere araştırmacılarımızı, akademisyenlerimizi bu merkezin müdavimi haline getirmek istiyoruz” diye konuştu. Rektör Karadağ, ziyaret anısına Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'na Yozgat'ın farklı eserlerini bir arada resmetmiş bir tablo hediye etti. Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu da Karadağ'a armağan kitap hediye etti. •HABER MERKEZİ•