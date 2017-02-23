Yıllar sonra aynı yerde

1979 ile 2000 yılları arasında Atatürk Erkek Yetiştirme Yurdunda kalan 60 genç, yetiştirme yurdunda barınan çocuklarla anılarını paylaştılar.

Atatürk Yetiştirme Yurdu'nda düzenlenen programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konsolide Yetkilisi Süleyman Tanas ve yetiştirme yurdunda barınan gençler katıldı.

İlbaş, geçmişte yetiştirme yurtlarında barınan gençlerin birçoğunun iş sahibi olduğunu ve kamuda istihdam edildiğini anımsatarak, yetiştirme yurtlarından başarılarının örnek alınacağı çok sayıda gencin yetiştiğini söyledi.

Yetiştirme Yurdunda kalan çocukların sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yetiştirildiğini belirten İlbaş, "1975 yılında kurulan Atatürk Yetiştirme Yurdu'nda yüzlerce genç yetişmiş. Farklı illerden gelen gençlerimizi bir araya getirmekten mutluyuz. Şu an yurdumuzda kalan çocuklarımızla deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu gibi etkinliklerimiz devam edecek. Yaz aylarında geniş katılımlı bir program düzenleyeceğiz" dedi.

Daha önce yetiştirme yurdunda kalan şu an kamu kurumunda çalışan Yunus Uzun ise yetiştirme yurdunda kalan gençlerin daha mücadeleci olduğunu, buradaki çocuklara her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

Yurt imkanlarının her geçen gün arttığını dile getiren Uzun, gençlere üniversite eğitimi görmeleri konusunda önerilerde bulundu.

15 yıl yetiştirme yurdunda çalıştığını belirten Aile ve Sosyal Politikalar il Konsolide Yetkilisi Süleyman Tanas ise anılarını gençlerle paylaştı.

Tanas, daha önce yetiştirme yurdunda kalan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerine dağılan gençlerle sürekli iletişim halinde bulunduklarını belirterek, onlarla bir aile gibi olduklarını, mutluluklarını ve üzüntülerini paylaştıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yetiştirme yurdunda kalan çocuklar, daha önce yetiştirme yurdunda kalan gençlerle sohbet etti.