Yılın son buluşması

Yozgat Gençlik Merkezi, 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları kapsamında, gençler tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de yılın son buluşmasını gerçekleştirdi. Sabah namazını camide kılan gençler daha sonra birlikte kahvaltı yaptı. Gençler, ‘Camii ve Gençlik, Namazın Önemi, Milli Birlik ve Beraberlik’ konuları üzerine yapılan sohbete iştirak etti.