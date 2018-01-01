Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115333
ALTIN
158.810
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472

Yılın son buluşması

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından her hafta düzenlenen sabah namazı buluşması etkinliğinin, yılın son buluşması gerçekleştirildi.

Yılın son buluşması

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından her hafta düzenlenen sabah namazı buluşması etkinliğinin, yılın son buluşması gerçekleştirildi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
30 Okunma
Yılın son buluşması

Yozgat Gençlik Merkezi, 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen sabah namazı buluşmaları kapsamında, gençler tarihi Çapanoğlu Büyük Cami’de yılın son buluşmasını gerçekleştirdi. Sabah namazını camide kılan gençler daha sonra birlikte kahvaltı yaptı. Gençler, ‘Camii ve Gençlik, Namazın Önemi, Milli Birlik ve Beraberlik’ konuları üzerine yapılan sohbete iştirak etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Türkök Projesi
Türkök Projesi
Arvasi’yi unutmadılar
Arvasi’yi unutmadılar
Mevlana Anıldı
Mevlana Anıldı
Gölet yapımına devam
Gölet yapımına devam
Koruma kanalı tamam
Koruma kanalı tamam
Asansörlerin bakımı
Asansörlerin bakımı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim