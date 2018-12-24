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YILIN ‘EN’LERi’ SEÇiLDi

YOZGAT’ta 2018 yılının en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından düzenlenen anket çalışması sonucunda yılın gazetecisi ödülüne layık görülen gazetemiz yazarlarından Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’ün ödülünü yine Gazetemiz Yazarlarından işadamı Salim Taşçı aldı. Taşçı, yılın yazarı seçilen Mustafa Çiftçi’nin ödülünü verirken, kendisine de işadamı, yazar, sporcu, doğa alanlarındaki çalışmaları nedeniyle yılın onur ödülünü aldı. YILIN en iyi sanatçısı onur ödülüne layık görülen Yozgatlı Sanatçı Mümin Sarıkaya ise ödülünü annesinin elinden alırken, duygulu anlar yaşandı. Yılın Bilim adamı seçilen Çağdaş Özdöl, ödülünü babası Dursun Özdöl’ün elinden aldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yılın yerel yöneticisi seçilen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un ödüllerini takdim etti.

YILIN ‘EN’LERi’ SEÇiLDi

YOZGAT’ta 2018 yılının en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından düzenlenen anket çalışması sonucunda yılın gazetecisi ödülüne layık görülen gazetemiz yazarlarından Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk’ün ödülünü yine Gazetemiz Yazarlarından işadamı Salim Taşçı aldı. Taşçı, yılın yazarı seçilen Mustafa Çiftçi’nin ödülünü verirken, kendisine de işadamı, yazar, sporcu, doğa alanlarındaki çalışmaları nedeniyle yılın onur ödülünü aldı. YILIN en iyi sanatçısı onur ödülüne layık görülen Yozgatlı Sanatçı Mümin Sarıkaya ise ödülünü annesinin elinden alırken, duygulu anlar yaşandı. Yılın Bilim adamı seçilen Çağdaş Özdöl, ödülünü babası Dursun Özdöl’ün elinden aldı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, yılın yerel yöneticisi seçilen Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt’un ödüllerini takdim etti.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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YILIN ‘EN’LERi’ SEÇiLDi

YOZGAT’ta 2018 yılının en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından düzenlenen anket çalışması sonucunda yılın en iyileri ödülleri, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın da katılımı ile Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar birçok kategoride düzenlenen yılın enleri ödül töreninde Vali Çakır, yılın takımı dalında ödüle hak kazanan Bozok Spor Hentbol Takımına ve Sevgi evleri Spor takımına ödüllerini verdi.

Ayrıca AYÇ Okulları öğrencileri tarafından Vali Çakır’a Şükran Ödülü verildi. Ödül törenine Vali Kadir Çakır ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninde, ödüle layık görülen Koray Avcı etkinliğe telefon bağlantısı ile katılırken, video çekimi ile katılan Hayko Cepkin ve Pelin Çift en kısa sürede Yozgat’a geleceklerini ilan ettiler.

AYÇ Okulları tarafından seçilen yılın en’leri şöyle:
TV Programı: Pelin Çift ile İyi Fikir, Yazarı: Mustafa Çiftçi, Gazetecisi: Saygı Öztürk, Sanatçısı: Koray Avcı-Hayko Cepkin, En iyi proje: YOBİ, En Temiz Mahalle: Tuzkaya, Müzik Grubu: Afitop, Takımı: Yozgat Bozokspor-Yozgat ASP Gençlik, Haber Programı: Habertürk Manşet, Haber Sitesi: TGRT haber com, İnternet fonemeni: Hasan Doğan, Radyo Programı: TRT Fm-Uyandırma Servisi, Spor Programı: 90-A, Spor Sitesi: Basketfaul, Yerel Antrenör: Hacı Hüseyin Çelik-Memiş Keskin-Nihat Tinel, Yerel Yönetici: Ömer Açıkel-Zeki Bozkurt, Taraftar Grubu: Cadde, Esnaf: Davut Bayram-Bekir Kırdemir, Doktor: Prof. Dr. Taner Demirer, Bilim İnsanı: Çağdaş Özdöl, Hakem: Adem Nazlı

Son Güncelleme: 24.12.2018 09:52
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