YILIN EN’LERi

Yozgat’ta 2019 yılının en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından düzenlenen anket çalışması sonucunda yılın en iyileri ödülleri, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar birçok kategoride düzenlenen yılın enleri ödül töreninde ödüle hak kazananlara ödülleri dağıtılırken, sanatçılar verdikleri konserlerle kulakların pasını sildi. Ödüller törene katılan Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile seçkin davetli topluluğu tarafından verildi.

Yılın en’leri şöyle

Yılın Esnafı: Yakup Alper - Yaşar Özayan

Yılın Yazarı: Alişan Kapaklıkaya

Yılın Radyosu: Yozgat Fm.

Yılın Bilim İnsanı: Y.Selim İntepe - Mustafa Böyükata

Yılın Yerel Yöneticisi: Ömer Açıkel - Eyyüp Çakır

Yılın Takımı: Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı

Yılın Sanatçısı: Göktuğ Şahin

Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Hasan Aksoyak

Yılın Spor Programı: TGRT Spor Vakti

Yılın TV Kanalı: TRT

Yılın Projesi: Lösev - Bir Tuğla da sen koy

Yılın Müzik Grubu: Bulutsuzluk Özlemi

Yılın Genç İnsanı: Furkan Özışık

Abbas Sayar Özel Ödülü: Salim Taşçı

Yılın Gençliği Hizmet Ödülü: SORGED

Yılın Samimiyet Ödülü: Uğur Kölemen

Emine Bulut Özel Ödülü: Nejla Pınarcı

Yılın Çevre Ödülü: Yaşanabilir Çevre Derneği

İletişim Özel Ödülü: Bozok Fm

Spor Özel Ödülü: Ergin Gül - Abdullah Ceylan

Yılın Yardımsever Ödülü: Arzu Köylüoğlu