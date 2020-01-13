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YILIN EN’LERi

YOZGAT’ta yılın en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından ilki geçen yıl gerçekleştirilen bu yıl ise daha geniş kapsamlı düzenlenen anket çalışması sonucunda belirlenen ‘Yılın en’leri’ düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

YILIN EN’LERi

YOZGAT’ta yılın en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından ilki geçen yıl gerçekleştirilen bu yıl ise daha geniş kapsamlı düzenlenen anket çalışması sonucunda belirlenen ‘Yılın en’leri’ düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:40
YILIN EN’LERi

Yozgat’ta 2019 yılının en iyilerini seçmek üzere AYÇ Okulları tarafından düzenlenen anket çalışması sonucunda yılın en iyileri ödülleri, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nde sahiplerini buldu. Spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar birçok kategoride düzenlenen yılın enleri ödül töreninde ödüle hak kazananlara ödülleri dağıtılırken, sanatçılar verdikleri konserlerle kulakların pasını sildi.  Ödüller törene katılan Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Osman Coşkun, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ile seçkin davetli topluluğu tarafından verildi.

Yılın en’leri şöyle

Yılın Esnafı:     Yakup Alper - Yaşar Özayan
Yılın Yazarı:     Alişan Kapaklıkaya 
Yılın Radyosu: Yozgat Fm. 
Yılın Bilim İnsanı:    Y.Selim İntepe - Mustafa Böyükata
Yılın Yerel Yöneticisi:     Ömer Açıkel - Eyyüp Çakır
Yılın Takımı:    Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı
Yılın Sanatçısı:     Göktuğ Şahin
Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Hasan Aksoyak
Yılın Spor Programı:    TGRT Spor Vakti
Yılın TV Kanalı:     TRT
Yılın Projesi:     Lösev - Bir Tuğla da sen koy
Yılın Müzik Grubu:    Bulutsuzluk Özlemi
Yılın Genç İnsanı:    Furkan Özışık
Abbas Sayar Özel Ödülü:    Salim Taşçı
Yılın Gençliği Hizmet Ödülü:    SORGED
Yılın Samimiyet Ödülü:    Uğur Kölemen
Emine Bulut Özel Ödülü:    Nejla Pınarcı
Yılın Çevre Ödülü:    Yaşanabilir Çevre Derneği
İletişim Özel Ödülü:    Bozok Fm
Spor Özel Ödülü:     Ergin Gül - Abdullah Ceylan
Yılın Yardımsever Ödülü: Arzu Köylüoğlu  

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YILIN EN’LERi
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