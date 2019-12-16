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YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR

YOZGAT’ta eğitim alanında faaliyetini sürdüren AYÇ okulları bir ay sürecek farklı bir etkinliğe imza atarak, spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar başarıyı yakalamış ve adından söz ettiren Yozgatlılar ile birlikte yurt genelinde öne çıkan isimler arasından yılın En’lerini seçecek.

YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR

YOZGAT’ta eğitim alanında faaliyetini sürdüren AYÇ okulları bir ay sürecek farklı bir etkinliğe imza atarak, spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar başarıyı yakalamış ve adından söz ettiren Yozgatlılar ile birlikte yurt genelinde öne çıkan isimler arasından yılın En’lerini seçecek.

16 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR

Yozgat AYÇ Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, Genel Koordinatör Ferhat Erdem ve bazı öğretmenlerin katılımı ile düzenlediği basın toplantısında, yapacakları etkinlik hakkında bilgi verdi. Yaşar, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri ‘Yılın En’leri’ anketi çalışmasının yankı bulup, dönüşümlerinin de olumlu olduğunu kaydetti. Yaşar, “Öğrencilerimizin sadece okuluna ve eğitime odaklı bireyler olmasını istemedik. Öğrencilerimiz kendi yaşadığı çevrede ve ülkemizde spor, sanat, edebiyat, sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel saygı alanlarında öğrenci grupları oluşturduk’’ dedi. Genel Koordinatör Ferhat Erdem ise, geçen yıl olduğu gibi konu başlıklarının biraz da farklılaştırarak,  kişiler, gruplar, aday olarak belirlendiğini, geniş kapsamlı bir çalışmanın söz konusu olduğunun altını çizdi. Erdem, ‘’Proje ile kendi alanında öne çıkmış, farkındalık oluşturmuş kişiler ile halkımız arasında köprü oluşturmaya karar verdik. Öğrencilerin faklı alanlarda bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak, sorumluluk almalarına yardımcı olmak, topumda bir birey olarak kendilerini gösterebilecekleri bir ortam amaçladık’’ diye konuştu. Öğrenci grupları kurum ziyaretinde bulunup, oy kullanımını sağlayacak. Oy tasnifinin yapılmasının ardından 11 Ocak 2020 tarihinde yapılacak gala ve ödül gecesi ile yılı En’leri ilan edilecek.

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