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YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR

YOZGAT’ta eğitim alanında faaliyetini sürdüren AYÇ okulları bir ay sürecek farklı bir etkinliğe imza atarak, spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar başarıyı yakalamış ve adından söz ettiren Yozgatlılar arasından yılın En’lerini seçecek.

YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR

YOZGAT’ta eğitim alanında faaliyetini sürdüren AYÇ okulları bir ay sürecek farklı bir etkinliğe imza atarak, spordan sanata, iş dünyasından medya alanına kadar başarıyı yakalamış ve adından söz ettiren Yozgatlılar arasından yılın En’lerini seçecek.

26 Kasım 2018 Pazartesi 09:00
28 Okunma
YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR

Yozgat AYÇ Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerle birlikte yapacakları etkinlik hakkında bilgi verdi. Okul olarak yaptıkları işin en iyisini yapma gayreti içinde oldukların vurgulayan Yaşar, “Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimizin sadece okuluna ve eğitime odaklı bireyler olmasını istemedik. Öğrencilerimiz kendi yaşadığı çevrede ve ülkemizde spor, sanat, edebiyat, sosyal sorumluluk, toplumsal ve çevresel saygı alanlarında öğrenci grupları oluşturduk. Konu başlıkları ve kişiler, gruplar, aday olarak öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarıldı. Bizler söz konusu bu proje ile kendi alanında öne çıkmış, fankındalık oluşturmuş kişiler ile halkımız arasında köprü oluşturmaya karar verdik” dedi. Yaşar, öğrencilerin faklı alanlarda bilgi ve deneyim edinmesini sağlamak, sorumluluk almalarına yardımcı olmak ve topumda bir birey olarak kendilerini gösterebilecekleri bir ortam amaçladıklarını anlattı. Yaşar, ” 1 Aralık itibarı ile oyu kullanımı başlayacak. Öğrenci gruplarımız kurumlarımızı ziyaret ederek oy kullanımını artıracak. Bir alışveriş merkezinde sandık kurup oy kullandırmayı sağlayacağız. Yaklaşık bir ay süre sonrasında vatandaşlarımızın oyları ile seçilecek yılın en’lerini düzenleyeceğimiz programda plaket takdimi ile ödüllendireceğiz” diye konuştu.
Tanıtım sonrası seçilecek yılın En’lerine ilk oyu gazeteciler ve okulda görev yapan öğretmenler kullandı.

Son Güncelleme: 26.11.2018 12:07
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YILIN EN’LERi BELiRLENiYOR
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