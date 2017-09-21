Yılın ahisi seçildi!

Ahilik Haftası Kutlama Etkinliği Vali Kemal Yurtnaç’ın talimatıyla Lise Caddesi’nde yapıldı.

Devlet dairesinde Ahilik Haftası kutlamayı doğru bulmadığını belirten Vali Yurtnaç, halk ve esnafın içinde bulunduğu bir tören yapıldığını belirtti.

Lise Caddesi’nde gerçekleşen törene Vali Kemal Yurtnaç, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, daire müdürleri, öğrenci ve esnaflar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Esnaf Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, yüzyıllardır birlik ve dayanışma içerisinde günümüze kadar varlığını sürdüren Ahiliğin geçmişin bir mirası ve geleceğin teminatı olduğunu söyledi.

Yozgat’taki esnaf ve sanatkârların da bu mirası aynı birlik ve dayanışma içerisinde devam ettirdiğini belirten Latif Altın, esnaflığın ahi ahlakıyla korunması ve geliştirilmesini her zaman ilk hedef olarak ilke edindiklerini de vurgulayarak, “Ahilik teşkilatı, Anadolu Selçukluları’nda başlayan ve Osmanlı’da devam ederek günümüze kadar gelen bir mirastır. Ticarette dürüstlüğü ilk şart kabul eden Ahilik geleneği bugünkü esnafımızla sürdürülmektedir. Ben ilimizde yılın ahisi seçilen Hilmi Çavuşoğlu abimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“AHİLİĞİN YANSIMASIDIR”

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’da yaptığı konuşmada ahiliğin dürüstlük, niteliklilik ve çalışkanlık üzerine kurulu bir sistem olduğunu söyleyerek, Ahilik Teşkilatı’nın o günlerde yürüttüğü görevi bugün Tüketici Hakem Heyeti, Esnaf Odaları ve diğer çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğünü belirtti.

Vali Kemal Yurtnaç, Hacı Bektaş-ı Veli’nin talimatıyla Ahi Evran Hazretleri tarafından kurulan bu teşkilatın nitelikli ve ahlaklı eleman yetiştirmek kaydıyla, üreten bir toplum meydana getirdiğine dikkat çekti.

Günümüzde de kalkınmak ve gelişmek isteyen vilayetlerin bu teşkilatı örnek alması gerektiğini söyleyen Vali Yurtnaç, “Bugün sanayi sitelerini gezdiğimde buralarda çalışacak çırak, kalfa ve usta göremiyoruz. Gelişip büyümek isteyen bir toplumda tüm bunlara ihtiyaç vardır. Sanayiyi yeni yerine taşıdığımızda eğer yeni yerinde nitelikli çırak, kalfa ve usta yok ise yeni mekanların hiçbir getirisi olmaz” dedi.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Tadım Pastanesi sahibi Hilmi Çavuşoğlu’na ahilik geleneği gereği cübbe giydirilerek, şed kuşanma töreni yapıldı.

Vali Yurtnaç, yılın ahisi seçilen Hilmi Çavuşoğlu’nun yanı sıra, çıraklığa başlayan ve çıraklıktan kalfalığa yükselen isimlere de plaket takdiminde bulundu.

ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Yılın ahisi seçilen Hilmi Çavuşoğlu 1952 yılında Makedonya’nın Üsküp vilayetinin Yalovyane Köyü’nde dünyaya geldi. 1963 yılında aile olarak Kütahya’ya göçtü. Çavuşoğlu ailesinde pastacılık mesleği babadan oğula geçen bir meslek olduğu için Hilmi Çavuşoğlu’da babasından bu mesleği öğrenerek, Türkiye’nin değişik vilayetlerinde pastacılık yaptı. 1982 yılında Yozgat’a gelerek Lise Caddesi’nde açmış olduğu Tadım Pastanesi’nde 35 yıldır Yozgat halkına hizmet veren Hilmi Çavuşoğlu şehirde temizliği ve dürüstlüğü ile bilinen bir esnaf olmanın yanı sıra evli ve 2 çocuk babasıdır.



