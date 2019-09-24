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Yılın ahisi ilan edilecek

YOZGAT’ta 32. Ahilik Haftası bugün düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

Yılın ahisi ilan edilecek

YOZGAT’ta 32. Ahilik Haftası bugün düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
Yılın ahisi ilan edilecek

Ahilik Haftası kapsamındaki etkinlikler Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın da katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Yozgat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek etkinlikte ilin ahisi de ilan edilecek. Bugün saat 11.00’de başlayacak kutlama programı kapsamında ilin ahisine şed kuşatma töreni, plaket ve hediyeleri takdim edilecek. İlin kalfa ve çırağına da plaket ve hediyeler verilecek. Ustalık ve kalfalık belgelerinin takdiminin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kutlama mesajı okunacak. Etkinlikler ahi pilavı ikramıyla son bulacak.

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Yılın Ahisi Bugün Ilan Edilecek
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