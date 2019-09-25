Yılın ahisi berber Rafet Amca

Yılın ahisi için Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı(ESOB)’nda şed kuşatma töreni düzenlendi.

Törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Vali Yardımcısı İzzet Ercan, Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Müftüsü Salih Sezik, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, daire müdürleri, esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan ESOB Başkanı Latif Altın, ahilikte ahlakın yarısını maddiyat, yarısını maneviyatın oluşturduğunu söyledi. Çalışma olmadan ahlak olmayacağını belirten Altın, “Ahiler devletini ve tüm insanları seven, sofrası açık insanlar birliğidir” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise yılın ahisine cübbe giydirerek, şed kuşatma geleneğini icra etti.

Plaket ve hediye takdiminde bulunan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Ahmet Yesevi talebesi Ahi Evran’ın teşkilatlandırdığı ahilik teşkilatının dürüstlüğü, toplumsal dayanışmayı, ehlileşip liyakat esaslı usta olmayı öğrettiğini hatırlattı. Batı toplumunda ‘bırakınız yapsınlar, bırakınız, geçsinler’ anlayışının hakim olduğunu hatırlatan Çakır, “Bizim peygamberimiz dahi çalışan ve çalışmayı emreden bir peygamberdir. Ahilik teşkilatında da görüldüğü gibi işin özünde üretmek, değer katmak ve topluma faydalı olmak vardır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Rafet Eraslan kürsüye gelerek gençlere ömür boyu çalışmayı öğütledi. Yılın ahisi Eraslan, 1949 tarihinde Sarıhacılı Mahallesinde doğduğunu, 1962 yılında kıymetli ustalardan Asım Usta’nın yanında Tol Çarşı’da çıraklığa başladığını ifade etti. Ahi Eraslan, 1971 yılında kendi iş yerini açarak 57 yıldır mesleğini sürdürdüğünü ve 5 çocuk babası olduğunu da sözlerine ekledi.

Programda yılın kalfası seçilen Serdar Yılmaz ve yılın çırağı seçilen Nurgül Uslu’ya ve ustalık belgesi almaya hak kazananlara belge ve plaket takdimi yapılarak program son buldu.

