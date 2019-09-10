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Yıldönümünde aşure

YOZGAT Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, annesinin vefatının birinci yılı Muharrem Ayına denk gelince, mevlit okutup, aşure ikramında bulundu.

Yıldönümünde aşure

YOZGAT Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, annesinin vefatının birinci yılı Muharrem Ayına denk gelince, mevlit okutup, aşure ikramında bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 08:16
Yıldönümünde aşure

Ayhan Çelik, öğlen namazına müteakiben, Yerköy ilçesindeki Molla Hüsrev Camii’nde Merhume annesi H. Ayşe Çelik’in ölümünün seneyi devriyesi nedeniyle Mevlidi Şerif okuttu, ardından da cemaate Aşure ikramında bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Yıldönümünde Aşure
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