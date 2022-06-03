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Yıldız’a hediye ettiler

Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde, öğrenciler ile öğretmenler bu eğitim öğretim yılında ortaya koydukları ürünlerin ve faaliyetlerin yayınlandığı Düşler Sokağı dergisini Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'a hediye ettiler.

03 Haziran 2022 Cuma 00:59
Yıldız’a hediye ettiler

Çayıralan Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı boyunca ortaya koydukları ürünleri ve gerçekleştirilen sosyal kültürel faaliyetleri içeren Düşler Sokağı Dergisinin 2’nci sayısını Okul Müdürü Mehmet Karasu ve eserleri yayınlanan öğrenciler tarafından Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız'a takdim edildi. Kaymakam Yıldız, öğretmen ve öğrenciler tarafından kendisine hediye edilen dergiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere okul hayatlarında başarıl dileğinde bulundu. İhsan Çelikkaya

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Yıldız’a Hediye Ettiler
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