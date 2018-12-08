Yıldız, Hak-İş’i ziyaret etti

Yapılan görüşmede, İşgücü Piyasası hakkında değerlendirmelerde bulunuldu, atılacak yeni adımların belirlenmesi adına fikir paylaşımı yapıldı. Yozgat İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri olarak personel sıkıntısı yaşayan sektörlerde açılabilecek Mesleki Eğitim Kursları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Milli İstihdam Seferberliği kapsamında uygulaması devam eden teşvikler ve destekler hakkında bilgi veren Yıldız, sosyal ve ekonomik hayatı pozitif yönde etkileyecek projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Zararsız, Hak-İş olarak istihdam ve mesleki eğitim sorununa yönelik projeler hayata geçirilmesinde tüm kaynakların kullanılıp, destek verileceklerini ifade etti.