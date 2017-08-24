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Yıldırım teşekkür etti

Yozgat’ta kısa bir süre önce faaliyete başlayan İç Anadolu Birliği (İÇAN) Şubesi, kentin sivil toplum kuruluşu yapılanmasına önemli katkılar sağlayacak. Şube açılışında ve sonrasında yalnız bırakmayanlara teşekkür eden İÇAN Şube Başkanı Sibel Yıldırım, Yozgat ve memleket menfaatlerinden yana çalışma ve projeler yürüteceklerini söyledi. 

Yıldırım teşekkür etti

Yozgat’ta kısa bir süre önce faaliyete başlayan İç Anadolu Birliği (İÇAN) Şubesi, kentin sivil toplum kuruluşu yapılanmasına önemli katkılar sağlayacak. Şube açılışında ve sonrasında yalnız bırakmayanlara teşekkür eden İÇAN Şube Başkanı Sibel Yıldırım, Yozgat ve memleket menfaatlerinden yana çalışma ve projeler yürüteceklerini söyledi. 

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:00
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Yıldırım teşekkür etti

İÇAN Şube Başkanı Sibel Yıldırım, yaptığı açıklamada, Yozgat’ın yeni sivil toplum kuruluşu olarak faaliyete başlayan İç Anadolu Birliği’nin Yozgat açılışında kendilerini yalnız bırakmayan hemşerilerine ve tüm davetlilere teşekkür etti. 
İÇAN’ın bölgesinde ve ülke genelinde yürüttüğü çalışmalara Yozgat’ta yürütecekleri faaliyetler ve projelerle katkı sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım; “Milli Birlik ve beraberliğimizin sağlanması, dostluk ve kardeşlik duygularının tesisi, Türk Kültür  ve Medeniyetinin muasır medeniyetler üzerine çıkması açısından, eğitim, kültür  ve sosyal alanda olduğu gibi toplum hayatına yön verecek projelerimiz olacak” dedi. 
Yıldırım, İÇAN’ın etkin ve yetkin bir şekilde faaliyet yürütmesinde ve Yozgat teşkilatlanmasının oluşmasında destek olan İÇAN Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Taş’a da teşekkür ederek, şunları söyledi: 
“1999 yılından bu tarafa çok büyük ideal ve hedeflerle faaliyet yürüten İÇAN ailesinin bir mensubu olmaktan mutluluk, bu mensubiyeti Yozgat’ta yürüteceğimiz projelerle taçlandıracak olmanın da ayrıca heyecanını yaşıyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan İÇAN Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İsmet Taş ve açılışımızda bizleri yalnız bırakmayanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah çıktığımız bu yolda hem Yozgat’ımızın hem de ülkemizin menfaatine olacak projeleri hayata geçireceğiz.”
 

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