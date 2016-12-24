Yıl sonu uyarısı

SMMMO Başkanı Ahmet Bulut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Yürürlükteki mevzuata göre bilanço esasına göre defter tutma hadleri genellikle bu veriler esas alınarak ilan edilmektedir.”

Ayrıca Bakanlar Kurulu’nun bu oranı yüzde 50 arttırma ve yüzde 50 azaltma yetkisinin de bulunduğunu hatırlatan Bulut, 1- Yıllık, Alış tutarı: 168 TL, Satış tutarı: 230 TL 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı: 90, TL3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı: 168 TL.

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden yüzde 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran yüzde 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179) Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden yüzde 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran yüzde 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)”

“Aralık ayı geldiğinde “hangi defterlerin tasdik ettirileceği” normal hesap dönemine tabi mükelleflerin aklına en sık takılan sorudur” diyen Bulut, “ Öncelikle bir konunun altını çizelim, e-defter mükellefi veya kağıt deftere devam eden mükelleflerin hepsi defter tasdik ettirmekle yükümlü.

Kimin hangi defterleri tasdik ettireceğini vergi mükellefi ve Limited şirket ve Anonim şirket sahipleri defterlerini tutturduğu Mali müşavirleri ile irtibata geçmelidir.

Bu ay sonuna kadar yapılacak defter tasdikleriiçin noterlerde yaşanan sıkıntılardan dolayı ay sonu gelmeden mali müşavir arkadaşlarla irtibata geçmelidirler. Sonuç olarak e-Defter mükellefleri, yevmiye defteri ve defter-i kebir için, mükellefiyet başvurusunu zamanında yapmış olmak koşuluyla, bu iki elektronik defteri açılış ve kapanış tasdik ettirmemekle birlikte diğer defterlerin tamamını kağıt ortamda tutmak, tasdik ettirmek, kapanışı yapılması gerekenlerin de kapanışlarını yaptırmak zorundadırlar. e-Defter mükellefi olmayanlar için geçen seneden farklı bir durum yoktur. Mükellefler hesap dönemlerine göre bir önceki hesap dönemlerinin son ayında takip eden yıla ilişkin açılış onayına tabi defterlerin açılış işlemini, onay yenilemeye tabi defterler için hesap dönemi ilk ayında ara tasdik (onay yenileme) işlemlerini, takip eden 6’ncı ayın sonuna kadar yevmiye defteri kapanış işlemlerini yapmak zorundadırlar.

Ayrıca Anonim Şirketler yönetim kurulu karar defterlerinin açılış tasdikini diğer defterler ile aynı zamanda yaptırmalı, takip eden yılın ilk ayında kapanış veya ara tasdik yaptırmalıdırlar.

Ancak şirketler, ilgili hesap döneminin son ayında defterinde ara tasdik yaptırmaya yetecek kadar sayfası olup olmadığını kontrol etmeyi unutmamalı; yeterli sayfa yoksa, mali yılın son ayı içerisinde yeni dönemde kullanacağı defterin açılış tasdikini yaptırmalıdır.”