YIKIMA DEVAM

Mart ayında yapılacak seçimlere kadar görevinin başında olduğunu ve başlatılan çalışmaları bu süreç içerisinde tamamlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Arslan, ‘’Yozgat biraz daha nefes alacak. Eski belediye binası etrafındaki gecekondu gibi ilavelerin yıkımını sürdürüyoruz’’ dedi.

Başkan Arslan, virane olarak nitelendirdiği eski hizmet binasını çevreleyen binaların yerini güzel bir yeşil alanın süsleyeceğini hatırlattı. Arslan, ‘’Yeni hal ve ticaret merkezi ile eski belediye binası arasındaki yeşil alan huzur verecek. Ayrıca yeni hal ve ticaret merkezi de bütün güzelliği ile ortaya çıkmış olacak. Görüldüğü üzere projeler bir bir ortaya çıkıyor. Kısacası eserimiz kalıyor. İlk günkü heyecanımızdan hiç bir şey kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Yozgat'ın buna ihtiyacı var’’ diye konuştu.

Yozgat Belediyesi, yaklaşık 40 yıl önce hizmete sunulan ve bugün şehir merkezinin geliştirilmesinde ciddi engel taşıyan Sebze Hali'ni ıslah çalışmalarını 2014 yılının aralık ayının son günlerinde başlatmıştı. 2011 yılında peynir, pekmez, kaymak, yoğurt, süt, yumurta, bulgur, düğürcük, fasulye, nohut, mısır gibi yöresel tarımsal ürünlerin satışını yapan esnaf için sebze hali içerisine yaptırılan 10 işyeri yıkarak, başlatılan ıslah çalışmaları eski hizmet binası çevresindeki ilave binaların yıkımı ile sürdürülüyor.

