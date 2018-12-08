Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -8°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
93699
ALTIN
212.456
DOLAR
5.2873
STERLİN
6.7417
EURO
6.0224

YIKIMA DEVAM

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği ilk günden itibaren, şehrin imarındaki çarpıklığı gidermek amacıyla başlattığı yıkım çalışmalarını, Yozgat Belediyesi eski Hizmet Binası’na ilave olarak yapılan bölümlerinin yıkımı ile sürdürüyor.

YIKIMA DEVAM

YOZGAT Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği ilk günden itibaren, şehrin imarındaki çarpıklığı gidermek amacıyla başlattığı yıkım çalışmalarını, Yozgat Belediyesi eski Hizmet Binası’na ilave olarak yapılan bölümlerinin yıkımı ile sürdürüyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
188 Okunma
YIKIMA DEVAM

Mart ayında yapılacak seçimlere kadar görevinin başında olduğunu ve başlatılan çalışmaları bu süreç içerisinde tamamlamak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Arslan, ‘’Yozgat biraz daha nefes alacak. Eski belediye binası etrafındaki gecekondu gibi ilavelerin yıkımını sürdürüyoruz’’ dedi.
Başkan Arslan, virane olarak nitelendirdiği eski hizmet binasını çevreleyen binaların yerini güzel bir yeşil alanın süsleyeceğini hatırlattı. Arslan, ‘’Yeni hal ve ticaret merkezi ile eski belediye binası arasındaki yeşil alan huzur verecek. Ayrıca yeni hal ve ticaret merkezi de bütün güzelliği ile ortaya çıkmış olacak. Görüldüğü üzere projeler bir bir ortaya çıkıyor. Kısacası eserimiz kalıyor. İlk günkü heyecanımızdan hiç bir şey kaybetmeden çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü Yozgat'ın buna ihtiyacı var’’ diye konuştu.
Yozgat Belediyesi, yaklaşık 40 yıl önce hizmete sunulan ve bugün şehir merkezinin geliştirilmesinde ciddi engel taşıyan Sebze Hali'ni ıslah çalışmalarını 2014 yılının aralık ayının son günlerinde başlatmıştı. 2011 yılında peynir, pekmez, kaymak, yoğurt, süt, yumurta, bulgur, düğürcük, fasulye, nohut, mısır gibi yöresel tarımsal ürünlerin satışını yapan esnaf için sebze hali içerisine yaptırılan 10 işyeri yıkarak, başlatılan ıslah çalışmaları eski hizmet binası çevresindeki ilave binaların yıkımı ile sürdürülüyor. 
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tema Vakfı boş durmuyor
Tema Vakfı boş durmuyor
Tesisleri gezdiler
Tesisleri gezdiler
Merkez açılışa hazır
Merkez açılışa hazır
Madalyayı alacağız
Madalyayı alacağız
Bakan Yardımcısı Öğrencilerle Buluştu
Bakan Yardımcısı Öğrencilerle Buluştu
Yıldız, Hak-İş’i ziyaret etti
Yıldız, Hak-İş’i ziyaret etti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim