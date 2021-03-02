YIKIMA BAŞLANDI

YOZGAT Belediyesi tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ile yapımı planlanan Millet Bahçesi için çalışmalara, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) binasının yıkımıyla başlanıldı. Yozgat Valilik binası karşısında Menekşe evlerinin bulunduğu yere yapımı planlanan millet bahçesi için geçtiğimiz günlerde konuk sahipleri ile yapılan görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanmıştı. Yapılan anlaşma sonrasında TOKİ tarafında eski ofis binasının bulunduğu bölgeye konutlar yapılacağı ve bu konukların bir kısmının ise Menekşe Evlerinin sahiplerine verileceği bildirilmişti. Bu kapsamda Yozgat Belediyesine tahsisi yapılan eski ofis binasının bulunduğu alanda Yozgat Belediyesi yıkım çalışmalarına başladı. TOKİ tarafından yapılacak olan konutların inşaatı ile Millet Bahçesi inşaatının ise eş zamanlı olarak yapılıp tamamlanacağı bildirildi. Eski Ofis binasında başlatılan yıkım çalışmalarını inceleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın destekleri ile Çevre Şehircilik Bakanının Yozgat’a bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu bu ziyaretleri esnasında Millet Bahçesi yapacak yer hususunda yapılan görüşmeler ile birlikte Menekşe Evlerinin bulunduğu bölgeye Millet Bahçesi yapılmasının kararlaştırıldığını söyledi. Köse, Menekşe Evleri olarak bilinen yerin Millet Bahçesi olarak yapılması ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ve burada bulunan boş arsanın da birleştirilerek burada ki 30 bin metre karelik bir alana da konutların yapılıp menekşe evlerinde ki hak sahiplerinin buraya taşınması içir sözleşme yapıldığını, sözleşme sonrası çalışmalara start verildiğini belirtti. Hem Menekşe Evlerinin projesi hem de buraya yapılacak olan konutların projelerinin tamamlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinden arsanın mülkiyeti milli emlak müdürlüğüne geçerek yıkım işlemlerini de Belediye’ye devredildiğini vurgulayan Köse, ‘’Bizler bu bağlamda bu projenin vücut bulması gerçekleşmesi hususunda da buradaki iş ve işlemleri de hep birlikte başlayacağız. Toprak Mahsulleri Ofisi daha önceki yerine taşındı, burası boş duruyordu bizler hep birlikte Yozgat kamuoyuna vermiş olduğumuz sözü yerine getirme adına ve şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirme adına da burada Toprak Mahsulleri Ofisine ilk kazmayı vurarak stat verdik’’ dedi.

301 KONUK OLACAK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Toprak Mahsulleri Ofisinin bulunduğu boş arsaya TOKİ tarafından 301 tane konut ve 22 tane işyeri ihalesi yapıldığının altını çizdi. Konutların 100, 120 ve 140 metre kare olarak belirlendiğinin altını çizen Köse, ‘’Menekşe Evlerinde hak sahiplerinin sayısınca burada 140 metre kare onlara verilmek üzere daireler planlandı. Anayol kenarı ve yol cephelerinden olmak üzere de iyi ve güzel yerlerden verilecek. Yozgat’ta piyasa şartlarında bu bölge özellikle yüzde 50 yarı yarıya oranla verilen bir yer idi, daha önceki proje de 80 ve 100 metre karede daireler vardı ama bu dairelerin hak sahiplerinin memnun etmeyeceğini oradaki hak sahiplerinin normal piyasa şartlarında farklı bir piyasada çalışan müteahhitlere verilmiş olsa dahi 140 metre kare daire alabileceğini bunları ifade ettik. Çünkü 2010 yılında burada bir imar revizyonu olmuştu bu revizyonda Çevre ve Şehircilik Bakanımız bu konuyu çok dikkate aldı sonrasında yapılmış olan ihaleyi iptal etti, tekrar proje çizim aşamasına geçildi ve hak sahiplerinin de hak kaybı olmadan onları da memnun etme adına da böyle bir değişikliğe gidildi. Bu çalışmayla ile birlikte tahmini 1 ay sonra TOKİ burada yer teslimini yapmış olacak, inşaatlara başlanmış olacak. Milet Bahçesi ile buraya yapılacak Toplu Konutları eş zamanlı bitirmek istiyoruz. Dolayısıyla şuan ki Menekşe Evlerinde oturan hak sahiplerine bir an önce oradan çıkışlarını kolaylaştırma adına daireleri teslim oluncaya kadar 810 lira hak sahiplerine kira yardımına bulunacağız. Nisan Mayıs ayı arasında biz tamamen boşaltıp oranında ihalesini yapacağız. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.