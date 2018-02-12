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YIKIM ORADAN BAŞLADI

Yozgat Belediye Meclisi, ‘tarihi hastane binasının yıkılmaması kaydıyla’ şerhini koydu ama...

YIKIM ORADAN BAŞLADI

Yozgat Belediye Meclisi, ‘tarihi hastane binasının yıkılmaması kaydıyla’ şerhini koydu ama...

12 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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YIKIM ORADAN BAŞLADI

YOZGAT şehrinin imar edilmesinde devlet tarafından inşa ettirilen ilk binalardan birisi olan ‘Memleket Hastanesi’ binası, Belediye Meclisi’nin ‘tarihi hastane binasının yıkılmaması ve korunmaya alınması’ şartı ile sonradan yapılan binaların yıkılıp, yerine okul yapılması noktasında karar vermesine rağmen, yıkıma ‘yıkılmamalı’ denilen yerden başlanıldı. 
Yozgat’ta 1933 yılında yapılan tarihi taş bina, yıllara meydan okudu, bugüne kadar ayakta kaldı.
Sonradan yapılan ek binaların önemli bölümü birden fazla tadilattan geçirildi.
Şehir Hastanesi’nin hizmete başlamasıyla boşaltılan Devlet Hastanesi binasının yerine okul yapılması için proje hazırlatıldı.
Tarihi taş binasının yıkılmayıp, Yozgat Belediyesi’ne devredilerek, restore ettirilmesi istendi.
Daha önce, Valilik Sarayı, Spor Vadisi, Kadınlara özgü park, tarihi tol çarşının yıkılması gibi daha birçok konuda olduğu gibi tarihi Memleket Hastanesi’nin yıkılmaması konusundaki uyarılar dikkate alınmadı.
Hastanede yıkım çalışmalarına Cumartesi günü sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile birlikte bölgeye yönlendirilen Yozgat İl Özel İdaresi iş makinaları tarafından başlandı.
Yıkımlara, ‘yıkılmamalı’ denilen, tarihi taş binadan başlanıldığı gözlendi.

Son Güncelleme: 12.02.2018 09:22
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