YIKIM DEVAM EDiYOR

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde belediyeye tahsis edilen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arsası üzerine Halk Kütüphanesi ve sosyal yaşam alanı oluşturulmasına yönelik protokol kapsamında, arsa üzerindeki binaların yıkımı devam ediyor. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, 2 bin 375 metrekare arsa kütüphane ve yaşam alanı yapılmak üzere belediyeye tahsis edildiğini, arsa üzerinde bulunan TMO lojmanları ve idari binasının yıkımının devam ettiğini söyledi. Başkan Açıkel, İlçe Merkezinde bulunan TMO’ya ait arsanın imzalanan protokol ile belediyeye tahsis edildiğini, arsa üzerine ilçeye yakışır bir halk kütüphanesi inşa edip, sosyal yaşam alanı oluşturacaklarını bildirdi, en kısa sürede tesisin yapımına başlayacaklarının altını çizdi.