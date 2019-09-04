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Yıkım başladı

YOZGAT Belediyesi’nin eski hizmet binasında yıkım süreci başladı.

Yıkım başladı

YOZGAT Belediyesi’nin eski hizmet binasında yıkım süreci başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Yıkım başladı

Yozgat’ın sembol binaları arasında yer alan ve Yozgat Belediyesi’nin eski Valilik binasına taşınmasıyla boş kalan bina yıkılıyor. Belediye tarafından yaptırılan deprem risk analizi neticesinde, binanın riskli statüde çıktığı bildirilmişti. Yıkım kararı alınan binanın alt kısmında ticari faaliyet sürdüren esnaf da, binadan tahliye edildi. Ekipler, dün itibariyle binanın yıkımı için tahliye ve taşıma işlemlerini tamamlayarak söküm ve yıkım işine başladı. Binanın yıkılmasının ardından söz konusu alana nasıl bir proje uygulanacağı merak konusu oldu.

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