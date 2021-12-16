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YIKIM BAŞLADI

Yozgat Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında projelendirdiği Bankalar Caddesi üzerinde bulunan eski iş yerlerinin yerine yapacağı yeni işyerleriyle ilgili olarak yıkım çalışmalarına başladı.

16 Aralık 2021 Perşembe 00:38
YIKIM BAŞLADI

Yozgat Belediyesinde bir araya gelen 49 hak sahibi ile yapılan anlaşmanın ardından 4 bin metrekare alanda inşa edilecek yeni merkezi projesinin uygulanacağı bölgede yıkım çalışmalarına başlanıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bankalar Caddesi Dönüşüm Projesi kapsamında, civarda bulunan eski ve kullanışsız işyerlerinin yıkımına başladıklarını söyledi. Başkan Köse, ‘’Aynı yerinde Modern ve Estetik Mimarisiyle göz dolduracak Hal İş ve Yaşam Merkezi’nin inşasına başlayacağız. Ticaret ve sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası haline getireceğimiz projemiz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun’’ dedi. Yeni iş merkezinin tamamlanmasıyla Yozgat ticaretine önemli katkıları olacağının altını çizen Köse, projenin Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylandığını aktardı. Köse, proje çizim çalışmalarının daha önce tamamlandığını, 4 bin metrekare yaklaşık kapalı alanda zemin artı 2 kattan oluşan şehre yakışır, ticarete katkısı olacak bir binanın yapımı için uygulama safhasına geçildiğini bildirdi. Köse, ‘’49 hak sahibi ile fedakarlık yaparak orada bir proje ortaya koyduk. Projemiz geçmiş ve geleceği sentezleyen bir mimari özellikte olacak. İlk iki katı iş yeri üst katı da ofis olacak şekilde şehrimize yakışır binanın en kısa sürede tamamlanması için çalışacağız’’ diye konuştu.

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