“Yıkarak düzelteceğiz”

Yozgat Belediyesi ekipleri Fatih Camii’nin bitişiğinde bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait deponun yıkımını gerçekleştirdi.





Başkan Arslan, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile anlaşmaya vardıklarını söyleyerek, “Vakıf malı olmasına karşın şehrin estetiği ve güzelliğini bozan ve şehri tıkayan çirkin yapıyı yıktık. Yozgat Belediyesi olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün buradan her ay aldığı kirayı artık biz ödeyeceğiz ve tarihi caminin etrafına çeki düzen vereceğiz” diye konuştu.





“YAPARAK BOZULDU”

Başkan Arslan, Yozgat’a yıllar boyu gelişigüzel inşaat yapıldığını ve bunun sonucunda imar planı bozuk, çirkin bir şehir ortaya çıktığını söyleyerek, belediye olarak bu duruma son vermek adına çalıştıklarını ifade etti. Fatih Camii’ni Büyük Cami ile birlikte düşündüklerini kaydeden Başkan Arslan, “Deponun yıkılmasıyla burada çevre düzenlemesi yapacağız. Bu sayede Büyük Cami ve Fatih Cami birbirini görecek. Fatih Camii’nin arkasında bulunan tarihi konaklarımız ve camilerimizin birbirleriyle irtibatı olacak” diye konuştu.





“TARİH ORTAYA ÇIKACAK”

Başkan Arslan Fatih Cami ve Büyük Cami projelerinin tamamlanmasıyla birlikte bölgede tarihi bir ada ortaya çıkacağına dikkat çekerek, “Büyük Cami projesi en geç Haziran ayında start alacak. Bu projeler tamamlandığında Ankara Caddesi’nden bakan vatandaş Büyük Cami ve Fatih Cami’yi görebilecek. Arka tarafta bulunan Başçavuş Cami ve konaklarla burası bütünleşmiş olacak” şeklinde konuştu.





“TARİHİ MAHALLE!”

