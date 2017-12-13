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Yiğid’in 8’inci Kitabı

SORGUN Belediyesinde görev yapan Şair Hacı Yiğid, içerisinde 55 şiirin bulunduğu kitap okuyucuların beğenisine sundu.

Yiğid’in 8’inci Kitabı

SORGUN Belediyesinde görev yapan Şair Hacı Yiğid, içerisinde 55 şiirin bulunduğu kitap okuyucuların beğenisine sundu.

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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Yiğid’in 8’inci Kitabı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nde halk şairi olarak kayıtlı Yiğid, kitabında, şiire lise yıllarında başladığını belirterek, “Okul yıllarında ve yapılan diğer yarışmalarda çeşitli dereceler aldım. Halk şiiri geleneğine bağlı kalarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Şiirlerimin temasını sevda, vatan ve millet sevgisi oluşturuyor” dedi.

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