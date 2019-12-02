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Yibitaş’ta tatbikat

YİBİTAŞ Yozgat Çimento Fabrikası’nda ‘deprem, sel, yangın ve kimyasal madde sızıntılarına’ karşı her zaman hazır olunması amacıyla tatbikat yapıldı.

Yibitaş’ta tatbikat

YİBİTAŞ Yozgat Çimento Fabrikası’nda ‘deprem, sel, yangın ve kimyasal madde sızıntılarına’ karşı her zaman hazır olunması amacıyla tatbikat yapıldı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Yibitaş’ta tatbikat

AFAD, Yerköy İtfaiye, UMKE ve 112 Acil Yardım yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta, Yibitaş çalışanları bilgilerini uygulamalı olarak yenileme imkanı buldu. Gerçeğini aratmayan tatbikat öncesinde tüm çalışanlara eğitim verildi. Daha sonra da fabrika sahası içerisinde tatbikat gerçekleştirildi. Fabrika Acil Durum Müdahale Ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yerköy İtfaiyesi ve Ambulansın katılımıyla eş zamanlı 4 ayrı yerde gerçekleştirilen tatbikatta yaralılar başarılı bir şekilde kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Amonyak tesisinde meydana gelen kimyasal sızıntıya müdahale edildi, senaryo gereği çıkan yangın söndürüldü. 

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Yibitaş’ta Tatbikat
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