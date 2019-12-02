Yibitaş’ta tatbikat

AFAD, Yerköy İtfaiye, UMKE ve 112 Acil Yardım yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta, Yibitaş çalışanları bilgilerini uygulamalı olarak yenileme imkanı buldu. Gerçeğini aratmayan tatbikat öncesinde tüm çalışanlara eğitim verildi. Daha sonra da fabrika sahası içerisinde tatbikat gerçekleştirildi. Fabrika Acil Durum Müdahale Ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Yerköy İtfaiyesi ve Ambulansın katılımıyla eş zamanlı 4 ayrı yerde gerçekleştirilen tatbikatta yaralılar başarılı bir şekilde kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Amonyak tesisinde meydana gelen kimyasal sızıntıya müdahale edildi, senaryo gereği çıkan yangın söndürüldü.