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YHT ZARAR VERMESiN!

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Sinan Çelik, test sürüşleri devam eden Ankara-Yozgat-Sivas bağlantılı Yüksek Hızlı Treninin artıları olduğu kadar eksilerinin de bulunduğuna dikkat çekerek, ilin eksilerde etkilenmemesi için elbirliği ile bir çalışma yapılmasını istedi.

23 Eylül 2021 Perşembe 00:41
YHT ZARAR VERMESiN!

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, siyasi parti il başkanlıklarını ziyaret ederek Yozgat ekonomisi ve içerisinde bulunulan pandemi sürecinde ekonomik seyir hakkında bilgi verdi. İlk olarak AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’i ziyaret eden Çelik, Yozgat’ın içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi. Hızlı Tren konusuna da değinen Çelik, Hızlı Trenin Yozgat’a artılarının olacağı kadar eksilerinin de olacağını, bunun için de bir rapor hazırladıklarını söyledi. Hazırladık raporda hızlı trenin eksilerini Yozgat için artı yöne nasıl getirilir noktasında araştırmaların yer aldığına dikkat çeken TSO Başkanı Sinan Çelik, ‘’Türkiye’de ve Dünya’da çeşitli araştırmalar yaptık Hızlı Tren ile ilgili bizim gibi olan bir şehir bulduk. İspanya’da Madrid’e 180 kilometre uzaklıkla ki bizim gibi bir ilin neler yaptığını Hızlı Treni nasıl o şehrin ekonomisine katkı yaptığını araştırdık. Şartlar uygun olursa da o şehre gidip ziyarette bulunacağız’’ dedi. Önümüzdeki günlerde siyasi parti temsilcileri ile bir toplantı yapacaklarının da altını çizen Çelik, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı olarak kendilerinin öncülüğünde Yozgat ekonomisi için neler yapılabilir noktasında ortak akıl toplantısı gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise Yozgat’ın üzerlerine ne düşüyor ise yapmaya hazır olduklarını Yozgat için bütün siyasi partiler ile birlikte bir araya gelebileceklerini belirtti. Çelik daha sonra CHP, İYİ Parti ve MHP Yozgat İl Başkanlarını ziyaret ederek hem Hızlı Tren için hazırlanan raporu teslim etti hem de Yozgat ekonomisi hakkında bilgiler verdi. •İhsan Çelikkaya/Sümeyye İlhan•

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