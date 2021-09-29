YHT istasyonuna doğalgaz

Açılışı 7 kez ertelenen Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı güzergahında yer alan Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki istasyon tesislerine doğalgaz bağlanmasına yönelik çalışmalara başlanıldı. Test sürüşlerine başlanılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında yolcu taşımacılığına 4 Eylül 2021 tarihinde başlanacağı duyurulmuş, ancak eksikliklerin bulunması nedeniyle açılış ertelenmişti. Bu eksikliklerden birisinin de YHT hattının Yerköy ilçesindeki kesiminde olduğu kaydedildi. Yerköy Belediyesi’nin mücavir alanı dışında olması nedeniyle imar çalışması yapmadığı ileri sürülen Yerköy ilçesi YHT istasyonu bölgesine doğalgazın da bağlanamadığı öğrenildi. Yozgat Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, Sürmeli Gaz şirketinin, Karayollarında gerekli izinleri alarak, YHT Yerköy İstasyonu’ndaki tesislere doğalgaz bağlanmasına yönelik çalışmaları başlattığını bildirdi. Çelik, ‘’Doğalgazın çekilmeye başlamasıyla birlikte aynı bölgede yol güzergahında yer alan tesisler, fabrikalar ile Akpınar köyü sakinleri de doğalgaz bağlanılması için talepte bulundular’’ dedi. Sürmeli Gaz şirketine gerekli başvuruların yapıldığını aktaran Çelik, ‘’Yüksek Hızlı Tren bölgesine imar alınıp, doğalgaz ile birlikte su ve kanalizasyon hatlarının çekilmesi, çevre düzelmesi yapılması gerekiyor. Bölgede 3 petrol istasyonu, 10 fabrika bulunuyor. İstasyon ile birlikte bu tesislerinde altyapı ihtiyaçları karşılanmış olur’’ diye konuştu.