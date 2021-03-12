YHT hız kesmeden

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu, test sürüşü için Ankara'dan Kırıkkale'nin Balışeyh konvensiyonel hattına hızlı tren ile geldiğini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat- Sivas Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara ile Kırıkkale arasındaki tünel inşaatlarının da devam ettiğini bildirdi. Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas Hızlı tren hattında 393 kilometre uzunluğunda zor bir coğrafya üzerinde hattın yapıldığını aktardı. Karaismailoğlu, 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile 27,52 kilometre uzunluğunda 53 viyadük tamamlandığını belirtti. Karaismailoğlu, ‘’217 alt ve üst geçit yaptık. 61 köprü ve menfezi tamamladık. Bugüne kadar 724 kilometre ray serimini bitirdik ve proje geneli altyapı çalışmalarının yüzde 100'e yakınını tamamladık’’ diye konuştu. Güzergahın üzerinde 8 istasyonunun olduğunu bildiren Karaismailoğlu, ‘’Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Yıldızeli, Akdağmadeni ve Sivas'a ulaşacağız. Yine aynı şekilde Sivas'la Konya'yı da birbirine bağlamış olacağız. Bir taraftan yük hatlarımızda da önemli çalışmalar var. OSB’leri, limanları önemli demir yolu hatlarımıza bağlayıp lojistik koridorları da tamamlıyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu. (aa)