Ana SayfaGüncel

Yevmiyeleri 100 lira oldu

17 Ocak 2017 Salı 06:56
Bu haber 22 kez okundu

Hizmet-İş Sendikası ile Doğankent Belediyesi arasında imzalanan 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesi ile çalışanların yevmiyeleri 100 liraya yükseldi.

Yevmiyeleri 100 lira oldu
Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız ile Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye çalışanları sosyal haklar hariç her yıl için 6 ayda bir kez yüzde 4 oranında zam alacak.
Sendika başkanı Ferman Zararsız; "Doğankent Belediyesi ile sendikamız arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesini imzalandık. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin taban yevmiyeleri 100 TL'ye yükseltildi. Sosyal haklar hariç her yıl için her altı ayda bir kez zam oranları yüzde 4 olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesinin imzalamasındaki katkılarından dolayı şahsım yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur'a teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi üyelerimize hayırlı olsun" dedi.
Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur da, sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.
Sungur; "İşçinin alın teri kurumadan hakkının verilmesi gerektiği düsturundan hiçbir zaman taviz vermedik. İnşallah bu sözleşme ile işçi alın teri kurumadan hakkını alacaktır" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim