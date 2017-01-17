Yevmiyeleri 100 lira oldu

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız ile Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye çalışanları sosyal haklar hariç her yıl için 6 ayda bir kez yüzde 4 oranında zam alacak.

Sendika başkanı Ferman Zararsız; "Doğankent Belediyesi ile sendikamız arasında 3 yıl süreli toplu iş sözleşmesini imzalandık. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin taban yevmiyeleri 100 TL'ye yükseltildi. Sosyal haklar hariç her yıl için her altı ayda bir kez zam oranları yüzde 4 olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesinin imzalamasındaki katkılarından dolayı şahsım yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur'a teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi üyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Doğankent Belediye Başkanı Doğan Sungur da, sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Sungur; "İşçinin alın teri kurumadan hakkının verilmesi gerektiği düsturundan hiçbir zaman taviz vermedik. İnşallah bu sözleşme ile işçi alın teri kurumadan hakkını alacaktır" diye konuştu.