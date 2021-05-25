Yetkili sendika belirlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi ve Milli Eğitim il ve ilçe müdürlüklerinde, ‘Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda yer aldığı şekilde her yıl Mayıs ayında yapılan yetkili sendika belirleme çalışmaları tamamlandı. Eğitim-Bir Sen Yozgat Şubesi yetkili sendika oldu.

Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi'nde sendika üye sayıları tespit çalışmaları yapılarak, Eğitim Hizmet Kolunda örgütlü sendikaların başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan mutabakat toplantısında, tutanaklar imza altına alındı. Bu yıl Yozgat Merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Hizmet Kolunda Eğitim-Bir-Sen yetkisini sürdüreceği açıklandı. Eğitim-Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, ‘’İmzalanan mutabakatta il genelinde ve Bozok Üniversitesi'nde en yakın takipçimize 2000 üzeri üye sayısı farkıyla yetkimizi taçlandırdık. Eğitim-Bir-Sen Yozgat Şubesi teşkilatı olarak bu durumun haklı gururunu yaşıyoruz’’ dedi. Şerefli, 8 yıldır kesintisiz süren yetkiyi almadaki başarının yalnızca kendilerinin değil, tüm üyelerin başarısı olduğunu bildirdi. Şerefli, ‘’Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kırmadan dökmeden, ayrıştırmadan kamu çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek, ekmek ve hak mücadelemize devam edecektir. İnancın, sağduyunun, vicdanın ve medeniyet değerlerimizin ışığında ilk adımı atan öncülerimiz gibi, mücadelemizi zirveden yeni ufuklara, yeni ufuklardan yeni umutlara doğru taşıyacağız’’ diye konuştu. Şerefli, yetkiyi taçlandırdıkları bu dönemde Eğitim Bir-Sen’li olmanın sorumluluğunu, çalışkanlığını sergileyerek, il merkezinde, bütün ilçelerde, üniversitede yetkiyi devam ettireceklerini sözlerine ekledi.