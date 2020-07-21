Yetki Sağlık Sen’de

YENİ tip korona virüs Covid-19 nedeniyle Mayıs ayında yapılması gereken üye sayımı Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildi. Yozgat merkez ve ilçelerdeki tüm sağlık kuruluşları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurumlarda Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen yetkili sendika oldu.

Yozgat Sağlık Sen Şube Başkanı Atakan Erciyas, 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen ve yetkili sendikaların belirlendiği sendika üye sayımları sonucunda, Yozgat Sağlık Sen Şubesinin yeniden yetkili sendika olduğunu söyledi. Erciyas, göreve geldiklerinde üye sayısının bin 800 olduğunu belirterek, bugün itibariyle üye sayılarını 2 bin 400’e çıkardıklarına dikkat çekti. Erciyas kendilerine en yakın sendikanın 750 üye civarında olduğunu kaydetti.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

İnsana hizmeti en büyük değer olarak gördüklerini ifade eden Erciyas, Sağlık-Sen ailesine katılan tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına teşekkür etti.

Erciyas, “Yönetim kurulu, il kadın komisyonu ve temsilcilerimizi başarılı ve gayretli çalışmaları için canı gönülden kutluyorum. Sağlık -Sen Yozgat’ta üye sayısını arttırmaya devam ediyor, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erciyas, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, bir yandan üye çalışmalarına ağırlık verirken, diğer yandan sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözümüne gayret gösterdiklerini aktardı.

İNANMIŞ KADROLAR

Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Erciyas, “ İnsana hizmeti en büyük değer sayan sendikal anlayışımıza güven duyarak Sağlık-Sen ailesine katılan bütün sağlık ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağlık-Sen’in inanmış kadroları gece gündüz demeden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emeğine, emanetine sahip çıkma noktasında yeni bir tarih yazdı. Bugüne kadar gücünü Hak’tan alan her hareketin aydınlığın ve medeniyetin taşıyıcısı olduğuna şahit olan tarih, bugün de Sağlık-Sen kadrolarının aşkına, inanmışlığına şahit olmaktadır” dedi.

ÜYELERİN HAKLARINI GÖZETİYOR

Üyelerinin haklarını gözeteceklerini ve haksızlıklara karşı dimdik ayakta duracaklarını belirten Erciyas, “Mücadelemizin, yenilikçi ve üretken sendikacılık kimliğimizin çalışanlar ve milletimiz nazarında gördüğü takdire layık olmak, sendikal politikalarımıza duyulan güveni sarsmamak adına daha fazla çalışacak, daha etkin bir mücadele ortaya koyacağız. Sağlık ve sosyal hizmet alanında sendikacılığı, bizden önce yetkiyi elinde bulunduranların hayal bile edemeyeceği seviyelere çıkardık. Giyim yardımı, yemek yardımı, görevde yükselme sınavı gibi talepleri ağzında sakız gibi çiğneyen ilkel sendikacılığı, memura toplu sözleşme hakkı elde eden, çalışanlarımızın mesleki niteliklerine katkı sağlayan kazanımlara imza atan, yıpranma payı gibi sosyal güvenlik sisteminde değişiklik gerektiren makro düzeyde kazanımlar elde eden çağdaş ve etkin sendikacılığa taşıdık. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklı mücadelesini sürdürmede en ufak bir tereddüt yaşamadık. Bu bağlamda ilgili platformlarda en net şekilde eleştirilerimizi dile getirdik. Kimi zaman hiç beklenmedik şekilde en yakınımızdan sendikal hassasiyetlerimizi göz ardı ederek enerjimizi azaltmak isteyenler çıksa da bizim için her zaman esas olan emanet şuuruyla sahiplendiğimiz tabanımızın iradesidir. Sağlık-Sen’in hak temelli mücadelesi her zaman ve zeminde teşkilatımızın desteği ile tereddütsüz ve etkin şekilde sürdürülecektir” diye konuştu.

DÖNÜŞÜMLER KAZANIM OLDU

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Erciyas, “Bu inançla ülkemiz için, milletimiz için, insanlığın selameti için sendikacılık yapmaya devam edeceğiz. Yeni Türkiye idealinin yılmaz savunucusu olmaya, bu idealin önünü kesmek isteyen vesayet odaklarının, şer güçlerin, millet iradesine kurulan kumpasların karşısında durmaya devam edeceğiz. Emeğimiz, ekmeğimiz, istikrarımız, huzurumuz, adalet temelinde büyüyüp güçlenen Türkiye idealimizle ve hizmet sendikacılığı farkımızla, mücadele azmimizi, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları, gerçekleştirdiğimiz dönüşümleri, karşımıza dağlar da dikilse yarınlara taşımaya kararlıyız. Bize güvenen, destek olan, bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımıza, Sağlık-Sen’i 2 bin 400 üye sayısına taşıyan başta temsilcilerimiz olmak üzere genel merkez ve şube yönetimlerimize, sendika çalışanlarımıza, Sağlık-Sen’in bugünlere taşınmasında emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.