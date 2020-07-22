Yetki devam ediyor

DİVA-SEN Genel Başkan Yardımcısı Osman Taşçı, Yozgat’ta sendikanın yetkili olduğunu, bu yetkisinin de devam ettiğini söyledi. Taşçı, diyanet teşkilatının çalışanlarına hizmet etmekten başka bir amaç taşımadıklarını, her zaman insani duruşu öncelediklerini kaydetti. Taşçı, ‘’Yozgat’ta 625 üyemizle yetkili sendika olarak yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Diva-Sen ile yol yürümek devletimizi yönetenleri sevmemize millete hizmet yolunda yürüyenlere destek olmamıza engel değildir. Diva-Sen ile yol yürümek, memlekete sevdalı olanlara sevdamızın gönül ve kader birliği yapmamızın önünde engel değildir’’ dedi. (Seyfettin Sağlam)