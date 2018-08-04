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Yetki alanları belirlendi

YOZGAT Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, ‘’Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin uygulama başlatılmıştır’’ dedi. 

Yetki alanları belirlendi

YOZGAT Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş, tüketici hakem heyetlerinin organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirterek, ‘’Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin uygulama başlatılmıştır’’ dedi. 

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Yetki alanları belirlendi

Akdaş, yaptığı yazılı açıklamada. Tüketici hakem heyetlerinin, nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması amacıyla, il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesi sonucunda mevcut tüketici hakem heyetinin yetki alanlarının, yeniden düzenlenerek, 211 Tüketici Hakem Heyeti karar mercii olarak yetkilendirildiğini söyledi. Aldaş, ‘’Yapılan bu çalışma ile tüketici hakem heyetlerinin karar mercii olarak yetki alanları değiştirilmiştir. Yetkilendirilen tüketici hakem heyetleri, yetki alanlarında kalan ilçelerde yapılan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuruları da karara bağlayacaklardır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda, tüketicilerin hak arama yollarına başvurularında herhangi bir hak kaybı bulunmamaktadır’’ diye konuştu.

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