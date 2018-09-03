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Yetimlere destek

YOZGAT İHH İnsani Yardım Derneği, Yozgat merkez ve bazı ilçelerinde ihtiyaç sahibi aileler ile mültecilere giysi, ayakkabı ve gıda yardımında bulundu.

Yetimlere destek

YOZGAT İHH İnsani Yardım Derneği, Yozgat merkez ve bazı ilçelerinde ihtiyaç sahibi aileler ile mültecilere giysi, ayakkabı ve gıda yardımında bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Yetimlere destek

Toplamda 10 bin parça muhtelif giyim ve ayakkabı yardımı yapıldığı kaydedildi. Başta yetim aileler olmak üzere  400 aileye gıda yardımı yapıldığını bildiren Yozgat İHH Başkanı Şahin Çarkcı, 100 aileye daha gıda yardımı yapacaklarını söyledi. Çarkcı, ‘’Yozgat halkına, ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardım ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.

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