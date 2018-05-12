Yetimlere destek

Ramazan ayı içerisinde bu tutarın 800 bin lirayı bulacağı belirtildi. Yozgat İnfak Derneği başkanı Ömer Yağmur, ‘’Bir rahmet ve bağışlanma ayı olan Ramazan’da mağfirete en büyük vesile yetimlere sahip çıkmaktır. Bu doğrultuda Ramazan ayında 180 Yozgatlı yetim çocuğa 800 bin liraya yakın yardım yapılacak. Bunun 280 bin liralık kısmı yetimlerin annelerinin hesabına yatırıldı, kalan kısmı da Ramazan ayı içerinde tamamlanacak’’ dedi.

Yağmur, Ramazan ayı içerisinde Çapanoğlu Büyük Camii arkasında 30 gün boyunca iftar çadırı kuracaklarını, üniversite öğrencilerine ve ihtiyaç sahibi ailelere burada iftar programı yapacaklarını, ayrıca yurt dışında Arakan’da ve Somali’de derneğin yurt dışı çalışanlarınca Ramazan boyunca iftar ve kumanya dağıtımı gerçekleştireceklerini kaydetti. Yağmur, ‘’Derneğimiz tüm yıl yardım faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Elbette ki Ramazan ayı bu faaliyetlerin yoğunluğunun zirve yaptığı bir dönemdir. Biz de Dernek olarak tüm gönüllülerimizle Ramazan ayında gerçekleştireceğimiz faaliyetler için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu Ramazanda dernek olarak duamız İftar ve sahur yapamayan tek bir aile kalmamasıdır’’ diye konuştu.