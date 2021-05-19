Yetimler sevindirildi

Kampanya kapsamında toplanan destekler ile belirlenen çocuklara alınması planlanan bayramlıklar, sokağa çıkma yasağı ve giyim mağazalarının kapalı olması nedeniyle yapılamadı. Bayram sonrasında, hayırsever köylülerin bağışlarıyla Karalık Köyü Derneği tarafından Sorgun ve köydeki öksüz, yetim ve ailesinin maddi durumu müsait olmayan 20 çocuğa bayramlık giysiler alındı. Her bir çocuk için 200 liralık ihtiyaçları alındı. Dernek yönetimi, ‘’Kampanyamıza katkıda bulunan başta tüm hayırlarda olduğu gibi bu hayırda da emeği olan Ekrem Aktaş ve tüm hayırsever köylülerimizden Allah razı olsun. Rabbim yapmış ve yapacağınız hayırlarınızı kabul etsin’’ açıklamasında bulundu.