Yetimler iftarda

Programa Yozgat Valisi Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat, Belediye Başka Celal köse ve eşi Nagihan Köse, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdullah Neşeli ve İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı katıldı. Yetim çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelen Polat, her zaman başlarının üstünde olduğunu belirtti. Polat, “Bu hafta özel haftalardan birisi, burada da masamızın, gönlümüzün, başımızın baş tacı olan çocukları görünce çok çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Rabbim çocuklarımıza hayırlı ömürler versin” dedi.