Yetimler için kermes

Sedefler Düğün Salonu’ndaki kermesin açılışı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftü Vekili Süleyman Eroğlu birlikte yaptı. Üç gün sürecek kermeste birçok yöresel lezzet, hediyelik eşya ve tekstil ürünleri stantta yerini aldı. İHH Yozgat İl Temsilcisi Şahin Çıkrıkçı, kermeste elde edilecek gelir ile Somali’de yetimler için 5 adet sağmal keçi ve Arakan’da 5 aileye birer adet sağmal inek alınacağını söyledi. Amaçlarının yetimlerin kendi ayakları üzerinde durmaları sağlamak olduğuna değinen Çıkrıkçı, mazlum ve muhtaçlara yardım için çabaladıklarını belirtti. İHH olarak yetimlerin yüzünü güldürmek için uğraştıklarını aktaran Çıkrıkçı, "Kermesimiz üç gün devam edecek. Kermesimizden elde edilen gelirler tamamen gönüllülerimizin bize verdiği destek ile elde edilen gelirlerdir. Buradan elde ettiğimiz gelirleri Somali ve Arakan’daki yetimler için kullanacağız" dedi.