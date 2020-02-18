Yetim Buzağıya Şefkat

Çekerek ilçesinin Sarıköy köyü Muhtarı İlyas Çakan’ın ineği doğum esnasında ölünce, yeni doğan yavrusu öksüz kaldı. Muhtarın çocukları, buzağıyı kendi odalarına alıp, aile şefkati ile büyütmeye başladı. Muhtar Çakan, ‘’İnek doğum esnasında öldü. Yavrusu sağlıklı olunca, evimizde, çocukların odasını buzağıya tahsis ettik. Bu kez çocuklarda buzağıyı sevmeye başladılar. Havalar soğuk, üşümemesi gerekiyor. Bulduğumuz çare sonucunda, bizimle birlikte yaşamaya başlayan buzağıya Umut adını verdik’’ dedi.