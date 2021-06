YETERSiZ, KALiTESiZ!

Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri Yozgat’ta bir araya gelerek önce Yozgat Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlusu Erhan Erol ile görüştü, daha sonra esnafı gezerek broşür ve köpek maması dağıtarak farkındalık oluşturmaya çalıştılar. Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, en önemli sorunlardan birisinin de Yozgat Belediyesi’nin sokak hayvanlarına verdiği mamaların kalitesiz olduğuna vurgu yaptı, mamaların daha kaliteli olmasını istediklerinin altını çizdi. Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Akbaş, Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağının da yetersiz olduğuna dikkat çekerek, hayvanların hepsinin aynı yerde bulunmasının sakıncalı olduğunu, hayvanların doğal ortama bırakılması gerektiğini kaydetti.