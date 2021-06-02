YETERSiZ, KALiTESiZ!

Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği üyeleri, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkez’inde Belediyeye ait Havan Barınağı sorumlusu Erhan Erol ile bir toplantı yaparak, talep ve önerilerini ilettiler. Yozgat havan barınağının mevcut durumunun çok kötü olduğunu ileten hayvan severler, sokak köpeklerine verilen mamaların ise çok kalitesiz olduğunu dile getirdiler. Sorunların biran önce giderilmesi noktasında da Belediyenin gerekeni yapmasını talep ettiler. Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, Yozgat’ta yaptıkları etkinliğin asıl amaçlarından birisinin Yozgat Belediyesine ait olan aslı geçici bakım evi olan barınağın şartlarının biran önce düzeltilmesi olduğunu söyledi. Bakım evinde hayvanların doğal doğal yaşam alanlarının olması gerektiğine vurgu yapan Akbaş, ‘’Hayvanlarımız açık alanda yaşamalılar ve kesinlikle kapalı alanda olmamalılar. Ayrıca toplanan hayvanlar hemen kısırlaştırılarak tekrardan sokaklara, yani alındığı ortama bırakılmalıdır. Çok fazla sayıda hayvan toplandığı zaman onların kısırlaştırılması çok uzun süre tutacağı için barınakta kalacak olan hayvanda zorunlu olarak uzun süre barınakta kalmak durumunda kalıyor. Belediyemizin en büyük şikâyeti, biz hayvanları toplamak istemiyoruz ama vatandaş bize toplattırıyor diyorlar. Bugünkü çalışma amaçlarımızdan en önemlisi de vatandaşa yasal uyarılı mamalar ile birlikte broşür ve afişler dağıtarak vatandaşlarımızı elimizden geldiği katar bilgilendireceğiz’’ dedi.

MAMA KALİTESİZ

En önemli sorunlardan birisinin de Yozgat Belediyesi’nin sokak hayvanlarına verdiği mamaların kalitesiz olduğuna vurgu yapan Alan, mamaların daha kaliteli olmasını istediklerinin altını çizdi. Hayvanların özellikle de yavruların çok fazla bir arada olmalarını istemediklerini anlatan Akbaş, ‘’Çünkü bir hayvandaki mikrop diğer hayvanlara da bulaşıyor. Onların ölmesine sebep oluyor. Farklı kafeslere alınması gerekiyor, daha iyi şartlarda yaşayabilirler. Pitbull bölümü 1 metre kare alanlar içerisinde hayvanlar strese giriyor ve hayvanların gördüğü yer sadece 1 metre karelik alan. Gökyüzünü dahi göremiyorlar. Daha iyi yaşam alanları oluşturulmalı. Kediler kesinlikle köpek barınağına alınmamalı. Bazen vatandaş şikayet ediyor, kedi yavrularını görüyor belediyeyi arıyorlar bunu buradan alın, belediye de gidiyor kedi yavrusunu alıp götürüyor. Ama köpek barınağında işi yok ve üstelik bakım evi şartlarında kedinin bakılabileceği şartlara da uygun değil. Ayrıca barınak yolu çok kötü araçlarımız gidemiyor, kısmen düzeltilebilir, en azından köy yolu gibi olabilir. Yozgat Sorgun gibi yerlerden gelerek hayvanların hakkını savunmak için bir araya geldik, bizler bağımsız hayvan hakları savunucularıyız’’ diye konuştu.

HAYVANSEVER PERSONEL

Barınaklarda mutlaka hayvan sever personellerin yer alması gerektiğine vurgu yapan Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ayşe Alan Akbaş, eğer havyan barınaklarından hayvan sevmeyen birilerinin bulunması durumunda hayvanların acı çekerek ölmeye mahkûm olacaklarını da sözlerine ekledi. (İhsan Çelikkaya)