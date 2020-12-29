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YETERSiZ BULUNDU

HAK İş Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, 2021 yılı için net 2 bin 825,90 lira olarak belirlenen asgari ücretteki artışın önemli ancak yeterli olmadığını söyledi.

29 Aralık 2020 Salı 00:17
YETERSiZ BULUNDU

Zararsız, ‘’Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır” dedi.  Zararsız, 2021 yılı için net 2 bin 825,90 lira olarak belirlenen asgari ücretteki artışın, enflasyonun üzerine denk gelen, önemli ancak yeterli bir artış olmadığının altını çizdi. Zararsız, ‘’Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış önemli olmakla birlikte, pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak kalmıştır. Asgari ücret, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret maalesef bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır’’ diye konuştu.

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YETERSiZ BULUNDU
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