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Yeterlilik sınavı yapıldı

SORGUN Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı yapıldı.

17 Kasım 2020 Salı 00:09
Yeterlilik sınavı yapıldı

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği MEYBEM Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri ile Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan protokol kapsamında, korona virüs tedbirleri çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yapılan sınava 44 kişi katıldı. Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak 2018 yılı şubat ayında resmî gazetede yayımlanıp, yürürlüğe giren kanunla birlikte bu belgeyi almak zorunlu hale geldiğini söyledi. Arslan, “Üyelerimizin ve gelecekte bu mesleği yapmayı düşünen vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına TOBB Meybem ile birlikte hızlı bir çalışma yaparak belgelendirme sınavlarını organize ettik. İki aşamalı olarak yapılan sınavların teorik ve uygulama kısmının her ikisinden de başarılı olan adaylar belge lamaya hak kazanacaklar. Ayrıca mesleki yeterlilik belgeleri 5 yılda bir yenilenecek olup, yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek’’ dedi.

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Yeterlilik Sınavı Yapıldı
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