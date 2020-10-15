Yeterlilik belgesi sınavı yapıldı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile işbirliğinde gerçekleştirdi. Yönetmelikte belirtilen Yetki Belgesi için belirtilen sürenin 31 Ağustos 2020'de bittiğini hatırlatan Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, ikinci el motorlu kara taşıtları alım satım işi yapan tüccar ve esnaf sanatkarların idari para cezaları ile karşılaşmamaları için sınavlara katılmaları gerektiği uyarısında bulundu. Yozgat’ta dördüncüsü düzenlenen sınava 42 kişi katıldı. İki aşamadan oluşan sınavın birinci aşamasında yazılı, ikinci aşamasında ise uygulama yaptırıldı. TSO Başkanı Çelik, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile birlikte bu zor günlerde tüccar ve esnafın yanında olduklarını, Seviye 5 belgesi sınavına girmek isteyen bütün ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işi ile uğraşan tüccar, esnaf ve sanatkarı odaya kayıt yaptırma çağrısı yaptı.