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Yeteri kadar stokumuz var

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ta korona virüsü ile alakalı olarak dezenfekte çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ve dezenfektan stoklarının yeteri kadar olduğunu söyledi.

19 Mart 2020 Perşembe 03:31
Yeteri kadar stokumuz var

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada, korona virüsün öncelikle Çin’de ortaya çıktığını ve tüm dünyayı sardığını belirtti. Türkiye’de de dışarıdan gelen vatandaşlardan dolayı da görülmeye başlandığına dikkat çeken Köse, ‘’Türkiye’de devlet büyüklerimiz gerekli önlemleri aldılar. Bizde Yozgat’ta Valimizin himayelerinde Yozgat Belediyesi olarak gerekli önlemleri alıyoruz. Toplu ulaşım araçlarımızı, dolmuş duraklarımızı, talep eden kurumlarımızı, sağlık ocaklarımızı, hastanelerimizi toplumsal olarak birlikte olunan her yeri ilaçladık ve ilaçlamaya da devam ediyoruz. Stokumuzda bir sıkıntımız yok. Talep eden her yere dezenfekte çalışması yapıyoruz. Bugün de özellikle taksilerimizi dezenfekte ediyoruz. Biz bu virüsün halkımıza bulaşmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz’’ dedi. 

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Yeteri Kadar Stokumuz Var
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