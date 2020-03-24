YETER Ki ÇIKMAYIN!

AKDAĞMADENİ ve Çekerek ilçelerinde ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ oluşturularak, ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan ekiplere Jandarma da dahil oldu. Akdağmadeni Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubunun ikametten ayrılma kısıtlaması olan vatandaşları yalnız bırakmadığını duyurdu. Verilen siparişler, ailelerin evlerine götürülerek teslim edildiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, ‘’İçişleri Bakanlığının İkametten Ayrılma kısıtlaması/yasaklaması genelgesi kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile kronik hastalığa sahip olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkması, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları, toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Alınan bu karar gereğince vatandaşlarımızın mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İlçemizde vefa sosyal destek grubu oluşturulmuş olup Vatandaşlarımızın 112,155 ve 156 numaraları üzerinden veya köy ve mahalle muhtarlığı aracılığı ile ihtiyaçlarını bildirmeleri halkımıza önemle duyurulur’’ denildi.

ÇEKEREK Kaymakamlığı da, 65 yaş ve üstü vatandaşlardan yakını olmayan, kronik rahatsızlıkları olan tüm Çekerekli vatandaşların dışarıya çıkarak temin edeceği tüm ihtiyaçlarını, Çekerek Sosyal Vefa Grubu olarak 7/24 karşılandığını duyurdu. Açıklamada, ‘’Devlet olarak hazırız. Duyurulan kurallara uyuduğumuz takdirde devlet-millet işbirliği ile bu zorlu süreci kısa sürede atlatacağız’’ denildi. Açıklamada, ‘’65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmuştur. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112-155-156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bunun üzerine ilgili birimler belediyeler ya da diğer kamu kurumlarından ivedilikle yardıma yetişecektir. Bu süre zarfında kolluk kuvvetlerimizce denetimler arttırılacak ve sağlık birimlerimizce olabildiğince ivedi ve evde sağlık hizmeti sağlanmaya çalışılacaktır’’ ifadelerine yer verildi.



YERKÖY Belediyesi de yaptığı duyuruda, ‘Yerköy Vefa Destek Grubu’ olarak ikametlerinden ayrılmaması gerekenlerin ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, ‘’65yaş ve üstü ile Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanması için Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma Komutanlığı, Sağlık Grup Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından destek masası kuruldu. Vatandaşlarımız, 24 Saat 0546 784 4066-0354 516 7868-112-155-156 ve 153 nolu numaralardan destek grubuna ulaşabilirler. Sizlerin ve ailelerinizin sağlığı için alınan tedbir kararlarına lütfen riayet edelim. Alınan her tedbirin kurtarılacak bir insan hayatı için olduğunu unutmayalım❗’’ denildi.