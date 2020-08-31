Yeteneğinize göre tercih yapın!

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, üniversiteye giden öğrencilerin tercihlerinde mezun olduktan sonra iş bulabilme kaygısının yattığını belirterek, yeteneğine ve ilgisine göre tercih yapmayan gençlerin, mezuniyet sonrasında aynı sorunla karşılaştığını söyledi. Prof. Dr. Böyükata, YÖK tarafından Temel Bilimlerin nitelikli öğrencilerin meylettiği programlar olması konusunda son yıllarda bir dizi tedbir uyguladığını, bunların sonuçlarını da alınmaya başladığını bildirdi. Böyükata, ‘’İktisadi kalkınmada etkisi yüksek olan Temel Bilimler programlarına ilişkin YÖK’ün düzenlemeleri ve projeleri bu programların tercih edilme oranlarını arttırmıştır. TÜBİTAK'ın Bilim Söyleşileri, Bilim Toplum Programları, Bilim Şenlikleri, Bilim Fuarları gibi programlarının da gençlerde bilime olan ilginin artmasına katkısı olmuştur, diye düşünüyorum. Bu bağlamda gönüllü akademisyenlerin okullara gidip öğrencilerle bir araya gelmeleri de olumlu çalışmalardandır’’ dedi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, gençlerin tercihlerinden vazgeçmesinin altında hep iş garantisi görememe olduğu ifade edildiğinin, bunun büyük oranda gerçek olduğuna vurgu yaptı. Böyükata, ‘’Oysaki; temel sosyal bilimlerden çok tercih edilen bölümlerin mezunlarının da istihdam sorunu var. Dolayısıyla mezunların iş edinmedeki kısıtlarını ortak bir sorun olarak ele almamız ve öyle görmemiz lazım ki; öyle de görülüyor. Fakat bakmamız gereken farklı bir nokta şu olmalı, diye düşünüyorum; bu istihdam sorununa rağmen, üniversite okumak isteyen gençlerin ilgi duydukları bölümlere ve sevdikleri alanlara yönelmelerinin daha doğru olacağıdır. Sevdiği Fizik yerine kolay olacağı düşünülen başka bölüme giden bir gencin sonunda yine iş edinme zorluğu olacaktır. Hem de daha fazla olacaktır. Kitap okuma alışkanlığı güçlü olmayan ve Edebiyat bölümünde okuyan gençlerle karşılaştığımda üzülüyorum. O sebeple, gençler mizaç ve karakterlerine, yetenek ve ilgilerine dönük bölümlere gidebilmeliler. Bu durum uzun vade de ülkenin faydasına olacaktır’’ ifadelerini kullandı.